ЕРЕВАН, 28 дек /ПРАЙМ/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на состоявшейся в четверг встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле не было принято решения о тарифе на газ.

"Решение по теме газа нет, и обсуждения по газу продолжатся в рабочем порядке. Конечно, было зафиксировано, что это очень чувствительная тема для двусторонних отношениях, и эту чувствительность осознают как в правительстве Армении, так и в РФ", — сказал Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что настроен оптимистично. "Надеюсь, что для нас будут желательные процессы, или как минимум не будет нежелательных процессов", — отметил и.о. премьера.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о цене на газ как с "Газпромом", так и с министерством энергетики России, и они направлены на снижение тарифов. Он отметил, что цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с российской стороной по тарифам не завершатся до конца года.

Россия поставляет газ Армении по цене 150 долларов за тысячу кубометров. Монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении обладает 100-процентная "дочка" "Газпрома" — "Газпром Армения". В 2013 году компании подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014–2018 годах. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.