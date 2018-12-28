МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Одной из главных тем 2018 года стал резкий рост цен на бензин. Чтобы его усмирить, потребовалось экстренное вмешательство властей и договоренности с нефтекомпаниями. Какой рост нам ждать теперь в 2019 году — в материале агентства "Прайм".

Ситуация с ценами на топливо весной начала выглядеть как экстренная. В первую неделю 2018 года бензин, по данным Росстата, в рознице стоил в среднем по стране 39,9 рубля за литр. Психологическую на тот момент отметку в 40 рублей цена преодолела только в середине апреля, а дальше начался галопирующий рост. Уже в мае цена в течение двух недель подряд превысила уровни в 41 и 42 рубля за литр, а к 4 июня была преодолена отметка в 43 рубля, и бензин в среднем стал стоить 43,43 рубля за литр.

Чтобы понять, чего ждать от цен в 2019 году, надо посмотреть, почему они росли, и как их сдерживали в 2018.

ОСТАНОВИТЬ РОСТ

Колоссальное повышение цен на топливо весной и в начале лета эксперты объясняли по большей части тем, что экспорт стал значительно выгоднее продаж внутри страны. На это влияли и растущие цены на нефть, и курс рубля.

Одной из причин роста цен на топливо стали акцизы. С 1 января они повысились на 913 рублей за тонну бензина пятого класса и на 865 рублей за тонну дизтоплива. Кроме того, с 1 июля планировалось повышение акциза на бензин на 679 рублей и на дизтопливо на 593 рубля, что автоматически вело к новому повышению цен.

В конце мая в ситуацию с ценами резко вмешалось правительство: кабмин поручил Минфину подготовить законопроект о снижении акцизов. Власти отказались от роста акцизов с 1 июля и даже решили их снизить с 1 июня — на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей.

Вице-премьер Дмитрий Козак 18 мая стал куратором энергетики и промышленности в новом составе правительства РФ. Уже 30 мая он провел совещание с нефтекомпаниями, на котором они пообещали держать розничные цены на сложившемся тогда уровне. Кабмин в свою очередь пообещал разобраться с нерешенными налоговыми вопросами и разработать меры поддержки отрасли.

Но власти придумали для себя возможность экстренно вмешиваться в ситуацию с ценами на топливо: правительство получило право вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

В итоге в июне рост средних цен на бензин в рознице замедлился до 2,1% после 5,6% в мае, а в июле цены снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло впервые в 2018 году, но уже в сентябре вновь возобновился рост.

Оптовые цены вели себя похоже. В мае цены производителей в РФ на бензин росли на 18,7% по сравнению с апрелем. В июле произошло существенное снижение — на 8,7%. Однако в сентябре цены возобновили рост, увеличившись сразу на 10%. Это означало, что как минимум будет расти стоимость бензина на так называемых независимых АЗС, которые не принадлежат крупным нефтекомпаниям.

Такая ситуация потребовала новых договоренностей. Прошло очередное совещание у Козака, по итогам которого в начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня.

В сухом остатке получается, что с начала года бензин подорожал на 3,53 рубля к началу июня и достиг цены в 43,43 рубля за литр. По данным на 24 декабря он даже подешевел на 1 копейку с июньского уровня – до 43,42 рубля.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ В НОВОМ ГОДУ

Цены на топливо в 2019 году по сути уже определены в соглашениях, подписанных нефтяниками с Минэнерго и ФАС в начале ноября. В них зафиксировано, что оптовые цены за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

"Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной. Действительно должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке", — напутствовал кабмин и нефтекомпании президент РФ Владимир Путин в конце декабря.

На случай экстренных ситуаций, у правительства все также будет право вводить заградительные пошлины на экспорт.

Очередное повышение акцизов на топливо с 1 января, по мнению властей, не приведет к росту цен на топливо благодаря принятым налоговым решениям. Одним из главных инструментов корректировки цен станет так называемый демпфирующий механизм, призванный сглаживать резкие колебания цен.

Он будет применяться пока оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс 10%. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.

На 2019 год базовый уровень для бензина — 50,4 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — 45 тысяч рублей. При росте фактических цен больше чем на 10% от базовых, демпфирующий механизм обнуляется.

По мнению аналитика Vygon Consulting Анны Львовой, с учетом демпфирующего механизма netback, то есть разница между экспортной и внутренней ценой за вычетом транспортных расходов, очень сильно повлиявший на цены в 2018 году, будет оказывать минимальное влияние на стоимость топлива в опте и рознице в 2019 году. Кроме того, демпфирующий механизм также компенсирует повышение акцизов и НДС, отмечает эксперт. Без него рост налоговой нагрузки привел бы к увеличению цен на бензин Аи-92 на 4,4 рубля за литр (10%), а дизтоплива – на 3,5 рубля за литр (7%), подсчитала Львова.

Сейчас цены на нефть в целом снижаются и Львова называет его комфортным: при продаже топлива на внутреннем рынке у нефтекомпаний появились оптовые премии (2-4 тысячи рублей за тонну), а маржа АЗС значительно выросла (до 7 рублей за литр).

"В отсутствие демпфирующего механизма отрасль смогла бы компенсировать убытки, понесенные в 2018 году. Но с его появлением все дополнительные доходы, начиная с 2019 года при низких ценах на нефть будут изъяты в пользу бюджета", — пояснила Львова.