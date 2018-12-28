МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell завершила продажу своего бизнеса в Новой Зеландии австрийской OMV за 578 миллионов долларов, покинув этот рынок после 100 лет работы на нем, говорится в релизе компании.

"Она (сделка о продаже — ред.) включает активы Maui, Pohokura и Tank Farm и продажу доли Shell (и управления) в проекте Great South Basin, что являлось объектом другого соглашения", — говорится в релизе. Об этой сделке было объявлено 16 марта текущего года.

Сотрудники Shell Taranaki Limited и Shell NZ 2011 Limited в результате сделки перешли в OMV New Zealand, как и было объявлено ранее.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.