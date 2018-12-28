МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Газпром" построил более 380 километров "Северного потока-2", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"На северо-западе страны мы строим новые мощности по направлению к Усть-Луге. Отсюда берет свое начало газопровод "Северный поток — 2". В сентябре мы с вами начали его укладку в Балтийском море. На сегодняшний день уже уложено более 380 километров. В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России", — сказал Миллер в ходе селекторного совещания.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.