МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Группа "Россети" в лице филиала МРСК Центра и Приволжья — "Удмуртэнерго", в рамках консолидации электросетевых активов приобрела первую часть имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" (ИЭС), сообщили агентству "Прайм" в "Россетях".

Советы директоров МРСК Центра и Приволжья и ИЭС одобрили проведение сделки, одним из условий которой является прием на работу всего персонала приобретаемой компании с сохранением штатной численности и заработной платы. Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года.

Агентом сделки выступил "ВЭБ Капитал".

"Осуществленная сделка выгодна всем: "Россети" приобретают актив в хорошем техническом и финансовом состоянии, регион обеспечивает поступление дополнительных средств в бюджет, потребители, подключенные к Ижевским электрическим сетям, получают от федеральной компании гарантии бесперебойной подачи электроэнергии при любых метеоусловиях, что обеспечивается, в том числе, за счет эффекта масштаба холдинга", — заявил Игорь Маковский, генеральный директор МРСК Центра, выполняющей в настоящий момент функции единоличного исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья.

После завершения необходимых корпоративных процедур, все приобретенные сетевые энергообъекты будут включены в программу цифровой трансформации группы "Россети".

Вторую часть имущественного комплекса Ижевских электрических сетей "Россети" планируют приобрести в 2019 году.