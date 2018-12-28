КИЕВ, 28 дек — ПРАЙМ. Объемы транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за 9 месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через "Северный поток", сообщила в пятницу национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

"Объемы транзита газа по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 миллиарда кубометров. Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL", — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что транспортировки природного газа для потребителей Украины за этот период увеличились на 1% в связи с увеличением использования газа.