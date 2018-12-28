КИЕВ, 28 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" за девять месяцев текущего года сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 602,6 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

По данным компании, на уменьшение чистой прибыли повлияло увеличение резерва сомнительных долгов по сегменту транспортировки природного газа. Кроме того, на доходы компании повлияли расходы по налогу на добавленную стоимость на компенсацию по транзиту газа.

"Нафтогаз" в июле сообщил, что в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов благодаря решению Стокгольмского арбитража.

В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. В 2017 году группа "Нафтогаз" добыла 16,4 миллиарда кубометров газа, импортировала 8,7 миллиарда кубометров, транспортировала 93,5 миллиарда кубометров газа и добыла 1,9 миллиона тонн нефти. В "Нафтогаз" входит "Укртрансгаз", который занимается транспортировкой российского газа в ЕС. В 2017 году поступления от группы "Нафтогаз" составили 14% всех доходов госбюджета страны — 107,3 миллиарда гривен (3,82 миллиарда долларов), говорится на сайте компании.