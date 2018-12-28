МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Цены на нефть в пятницу вечером продолжают расти вслед за фондовыми площадками США, практически не реагируя на меньшее, чем ожидалось сокращение запасов этого сырья и рост числа действующих буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.16 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,08% — до 53,29 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,79%, до 45,39 доллара за баррель.

Как отмечает в интервью газете The Wall Street Journal аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), нефтяные котировки по-прежнему реагируют на динамику американских бирж, которые сегодня демонстрируют уверенный рост. При этом эксперт отметил, что ограниченные объемы торгов в течение праздничного периода, вероятно, продолжат способствовать волатильности фондового рынка и на следующей неделе.

Перед католическим Рождеством индексы США опустились до минимума за 1,5 года, затем в среду подскочили на 5-5,8%. В четверг большую часть торговой сессии индексы снижались, а в пятницу снова демонстрируют позитивную динамику.

При этом практически не повлияли на цену нефти данные минэнерго США: коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшились лишь на 0,1 миллиона баррелей, или на 0,02%, до 441,4 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение запасов на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,6 миллиона баррелей.

Нефть почти не отреагировала и на статистику буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 28 декабря, выросло на две, до 885 единиц.