МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Кремле в субботу, чтобы продолжить диалог по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Лидеры двух стран предыдущий раз беседовали 25 декабря. Как сообщалось, они обсудили, в том числе цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт сообщила, что сторонам удалось сблизить позиции по всем вопросам. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сторонам тогда не удалось сблизить позиции по нефтяному налоговому маневру, этим, в том числе, займется созданная рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов между Москвой и Минском.

В этот раз, как рассказал пресс-секретарь российского лидера, Путин и Лукашенко вновь обсудят тему налогового маневра и Договор Союзного государства 1999 года.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

В России на 2019–2024 годы намечено завершение так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за весь период реализации маневра до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов.

Еще одна тема – цена газа для Белоруссии. В ходе заседания Высшего Евразийского совета (ВЕЭС), который прошел в Петербурге 6 декабря, Лукашенко публично высказывал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, цена примерно втрое выше, чем тариф "Газпрома" при внутрироссийских поставках. В результате, по словам Лукашенко, цена газа для Белоруссии на границе со Смоленской областью составляет почти 130 долларов, тогда как оптовая цена для смоленских потребителей — 70 долларов.

Путин в свою очередь заявил, что цена российского газа для Белоруссии уже сравнительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу, дальнейшее снижение требует времени и другого уровня интеграции. Президент РФ напомнил о планах создания к 2025 году единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Он также предложил белорусскому коллеге позже без СМИ продолжить дискуссию на эту тему.

ЕСТЬ КОМУ РЕШАТЬ

Итогом встречи Путина и Лукашенко 25 декабря в Кремле стало принятие решения о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов между Москвой и Минском. С российской стороны группу возглавил глава министерства экономического развития Максим Орешкин.

Песков днем ранее отметил, что в Москве рассчитывают, что к моменту встречи двух президентов эта межведомственная группа будет сформирована, и президенты в продолжение разговора, который был начат ранее, смогут уже определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать.

По словам Пескова, есть много вопросов, которые нужно обсудить, а главное, что "очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка в какую сторону работать этой рабочей группе".

Орешкин накануне переговоров в Кремле рассказал, что межгосударственные контакты уже идут, и на встрече лидеры стран расскажут о плане работы.

Президенты России и Белоруссии решили провести встречу до Нового года, чтобы принять решения, "которые не терпят отлагательств".

Белорусский экономический аналитик Алексей Авдонин высказал мнение, что Москва и Минск до конца текущего года, скорее всего, найдут баланс для урегулирования спорных экономических вопросов, однако принятия окончательных решений по ценам на энергоресурсы и нефтяному налоговому маневру следует ожидать в 2019 году. По его словам, и Минск, и Москва заинтересованы в достижении каких-то своих целей. Так, если Белоруссия требует денежной компенсации за налоговый маневр и скидки на газ после 2019 года, то, соответственно, РФ рассматривает вопрос о более глубокой интеграции.

Он не исключил, что по итогам переговоров компенсации за нефтяной налоговый маневр белорусская сторона не получит, однако взамен Москва может предложить "какие-то иные формы экономических благ".