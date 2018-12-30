МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Поправки к Кодексу торгового мореплавания (КТМ) вступают в силу с 30 декабря, согласно ним за судами под флагом РФ закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути (СМП), до первого пункта выгрузки или перегрузки.

Речь в частности идет о подобных перевозках нефти, природного газа, в том числе в сжиженном состоянии (СПГ), а также газового конденсата и угля.

Исключения из данного правила для судов под иностранным флагом допускаются лишь по решению правительства РФ. Однако это не должно противоречить общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международным договорам России.

Поправки при этом не должны распространяться на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных до 30 декабря 2018 года, а также международных договоров России, предусматривающих использование судов под иностранными флагами.

Таким образом, с 30 декабря в силу полностью вступят все поправки к КТМ, принятые еще в конце 2017 года. Ряд из них, в частности, обязывающих заниматься каботажем только под флагом РФ, вступили в действие еще в феврале 2018 года.

КОМПАНИИ ТЭК В УСЛОВИЯХ ПОПРАВОК

По словам директора консультационного центра "Гекон" Михаила Григорьева, "норма "до первого пункта выгрузки или перегрузки" распространяется, по сути, на вывоз продукции из акватории Севморпути до любого пункта назначения — как на территории России, так и за рубежом и затрагивает все направления прямого вывоза — как на рынки Атлантики, так и АТР".

И поскольку речь идет о морских перевозках углеводородов, то вступающие в силу 30 декабря поправки напрямую затрагивают компании топливно-энергетического комплекса.

Григорьев отмечает, что из акватории СМП вывоз сырья осуществляют "Газпром нефть" (Новопортовское месторождение, нефть), "Лукойл" (Сандибинское месторождение, нефть, сезонная навигация), "Норникель" (Пеляткинское месторождение, конденсат).

"Все суда (вышеуказанных компаний — ред.) ходят под российским флагом, в октябре 2019 ожидается поставка еще одного танкера типа "Штурман Альбанов" для "Совкомфлота" (Новопортовское месторождение), который, очевидно, как и все остальные суда проекта, будет поставлен под российский флаг. Никаких других компаний в обозримой перспективе не просматривается", — говорит он.

Эксперт также добавляет, что вне акватории Севморпути отгрузка нефти круглогодично ведется с Варандейского терминала (3 танкера) и платформы Приразломная (2 танкера) в Печорском море — все суда управляются "Совкомфлотом" и ходят под российским флагом, порт приписки Большой порт Санкт-Петербург.

ФЛОТ ПРОЕКТА "ЯМАЛ СПГ"

Если ограничиться лишь акваторией СМП, говорит Григорьев, то здесь действует несколько схем круглогодичного вывоза нефти, конденсата, СПГ, рудного концентрата и товарного металла из портов Сабетта, включая удаленный терминал Новопортовского месторождения, и Дудинка. И если у всех перечисленных выше компаний суда ходят под флагом РФ, то с проектом "Новатэка" и его иностранных партнеров — "Ямал СПГ" — история совершенно другая.

Так, в 2018 году вывоз сжиженного газа с проекта "Ямал СПГ" осуществляли 11 судов — ни одно из них не ходит под российским флагом. Вывоз конденсата осуществляли 7 судов — все также под иностранными флагами, отмечает директор центра "Гекон".

"Вывоз нефти Новопортовского месторождения осуществляют 8 танкеров трех компаний — все под российским флагом, порт приписки Большой порт Санкт-Петербург. Два из них в сезонную навигацию вывозили нефть Сандибинского месторождения. Вывоз основной части продукции "Норникель" из Дудинки осуществляют 5 контейнеровозов и 1 танкер, все под российским флагом, порт приписки Мурманск", — говорит Григорьев.

"Что касается проекта "Ямал СПГ", то ни один из 15 газовозов Ямалмакс (Yamalmax), привлекаемые дополнительно газовозы, а также два строящихся для проекта конденсатовоза в настоящее время не ходят под российским флагом", — добавляет он.

На вопрос РИА Новости о готовности "Новатэка" к введению поправок в Кодекс торгового мореплавания компания ответила следующее: "Новатэк" оставил данный вопрос без комментариев".

Однако еще в апреле 2018 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что поправки к КТМ в части транспортировки углеводородов по Северному морскому пути только на судах под флагом РФ содержат исключения, которые позволяют не влиять на СПГ-проекты "Новатэка". Тем не менее компания намеревалась внимательно следить за развитием ситуации.

Уже в августе "Новатэк" обратился в Минтранс РФ с просьбой разрешить компании каботажные перевозки СПГ по Севморпути судами не только под флагом России. Михельсон тогда отмечал, что принятые поправки к Кодексу торгового мореплавания не позволяют использовать 15 газовозов "Ямал СПГ" для каботажа между Сабеттой и планируемыми к строительству комплексами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке без соответствующего разрешения правительства РФ. Терминал в Мурманске "Новатэк" рассчитывает построить раньше 2022 года, а на Камчатке — примерно в 2022 году.

Вопрос тянулся вплоть до конца 2018 года, несмотря на ряд поручений ответственным ведомствам проработать его. И вот в начале декабря глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что танкерам Arc7 проекта "Ямал СПГ" вскоре могут разрешить каботаж сжиженного природного газа по Севморпути, поскольку эти суда были заложены еще до принятия закона, запрещающего каботаж под иностранным флагом. Он отмечал, что соответствующее распоряжение согласуется и до конца года будет внесено в правительство.

При этом Михельсон тогда говорил, что разрешение для 15 танкеров Arc7 "Ямалу СПГ" требуется только на три года.

Позднее замглавы минтранса Юрий Цветков сообщил, что ведомство также предлагает выдать разрешение флоту проекта на три года в качестве переходного периода, пока не будут построены отечественные суда или перефлагированы иностранные.