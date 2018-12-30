МИНСК, 30 дек — ПРАЙМ. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" ожидает в первую неделю января уменьшения розничных цен на автомобильное топливо в стране из-за снижения стоимости барреля нефти, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

"Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен… Внесены нами предложения на январь по снижению цены на нефтепродукты на внутреннем рынке", — сказал Рыбаков в воскресенье телеканалу "Беларусь 1".

Он добавил, что изменение будет зависеть от фактической стоимости барреля в первых числах января. "Это будет рассмотрено исходя из фактической стоимости барреля в начале января — 2-3 числа", — сказал Рыбаков.

Глава концерна уточнил, что при стоимости нефти в диапазоне 52-55 долларов за баррель рассматривается снижение цены на одну белорусскую копейку по дизелю и порядка двух копеек — по автобензинам.

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывается целью компенсации затрат НПЗ по приобретению сырья. Последнее изменение цен произошло 16 декабря. Тогда автомобильное топливо, за исключением АИ-92, на АЗС в Белоруссии подорожало на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр.

На автозаправочных станциях Белоруссии сейчас цена бензина АИ-95-К5-Евро составляет 1,54 белорусского рубля (49,47 российского рубля, или 0,71 доллара), АИ-98-К5-Евро — 1,75 белорусского рубля (56,22 российского рубля, или 0,81 доллара), ДТ — 1,54 белорусского рубля (49,47 российского рубля, или 0,71 доллара), цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,43 белорусского рубля (45,94 российского рубля, или 0,66 доллара).

По данным концерна, за январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара. Однако в конце года цена на нефть демонстрировала снижение до примерно 52 долларов.