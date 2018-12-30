МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Решение Стокгольмского арбитража по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза", обязавшее в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов, стало достижением года, заявил в своей статье "Результаты 2018-го в газовом зачёте" глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, перечислив суммы финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.

"Нам удалось доказать несправедливость применения принципа "бери или плати" в том виде, как того хотел "Газпром"… и снизить цену на российский газ до европейского уровня", — отметил Коболев, подчеркнув, что "Украина выиграла 4,6 миллиарда долларов и уже получила 2,1 миллиарда долларов по данному решению". "Мы последовательно арестовываем его ("Газпрома" — ред.) активы в Европе, в частности акции компаний, которые владеют "Северным потоком", "Северным потоком-2" и "Голубым потоком", — указывает в своей статье глава "Нафтогаза".

Он также отметил, что в 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. Также "Нафтогаз" подал иск против РФ за утрату активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов, говорится в статье. Первые слушания состоялись в этом году, добавил Коболев.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В сентябре апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.