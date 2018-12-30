МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Часть производства Коршуновского горнообогатительного комбината (ПАО "Коршуновский ГОК") осталась без электроснабжения, сообщает Минэнерго РФ.

По данным ведомства, в 18.09 (мск) под действием защиты на ПС 220 кВ "Коршуниха" отключилась первая система шин 110 кВ.

"Без электроснабжения осталась часть производства Коршуновского горнообогатительного комбината мощностью 27 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что электроподстанция "Коршуниха" находится в эксплуатации "Иркутской электросетевой компании", которая входит в состав непрофильных активов ПАО "РусГидро". Добавляется, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

Коршуновский ГОК — единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие по добыче и обогащению железной руды. В состав добывающих активов входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский.