САРАТОВ, 30 дек /ПРАЙМ/. Специалисты устранили в воскресенье повреждение газопровода, в результате которого с вечера субботы около 1,5 тысячи жителей Саратова остались без газа, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"Тридцатого декабря в 19.00 мск аварийно-восстановительные работы завершены, производится пуск газа потребителям", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в 21.40 мск у дома № 6 по улице Тархова в Саратове проводились согласованные земляные работы по прокладке водопровода. В ходе этих работ был поврежден стальной подземный газопровод низкого давления диаметром 150 миллиметров, который принадлежит и обслуживается АО "Саратовгаз". В результате в 22.15 прекратилась подача газа 1,48 тысячи абонентам.

В настоящее время в Саратове минус 18 градусов.