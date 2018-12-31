ЕРЕВАН, 31 дек — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян утверждает, что цена на российский газ для Армении повысится, но на конечном потребителе это не скажется.

"Существует два звена газоснабжении — "Газпром" поставляет газ компании "Газпром Армения", которая в свою очередь снабжает топливом потребителей. Получилось так, что "Газпром" и "Газпром Армения" должны пересмотреть цену, тарифы будут повышены, но благодаря внутреннему регулированию изменений для конечного потребителя не будет", — сказал Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, он накануне провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых было достигнуто подобное решение — не повышать тариф для потребителей, как минимум в обозримом будущем. Пашинян добавил, что это решение не приведет к накоплению долгов и необходимости уступок российской стороне армянских активов.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры России и Армении по газу будут интенсифицированы. "Газпром" в пятницу также сообщил, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян обсудили поставки газа в Армению в 2019 году.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о цене на газ как с "Газпромом", так и с министерством энергетики России, и они направлены на снижение тарифов. Он отметил, что цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с российской стороной по тарифам не завершатся до конца года.

Россия поставляет газ Армении по цене 150 долларов за тысячу кубометров. Монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении обладает 100-процентная "дочка" "Газпрома" — "Газпром Армения". В 2013 году компании подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014-2018 годах. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.