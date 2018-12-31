МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Цена российского газа для Армении в 2019 году составит 165 долларов за тысячу кубометров, следует из сообщения "Газпрома".

"В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за 1 тысячу кубометров", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления" Газпрома" Алексея Миллера и исполняющего обязанности вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"ЗАО "Газпром Армения" продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Республики Армения по вопросу структуры внутренних тарифов на газ", — отмечается в сообщении.

Цена газа для Армении в 2018 году составляла 150 долларов за тысячу кубометров. Поставщиком газа на внутренний рынок Армении является "Газпром Армения", дочерняя компания "Газпрома". Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года.