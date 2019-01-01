БРЮССЕЛЬ, 1 янв /ПРАЙМ/. Катар, который был членом ОПЕК почти шесть десятилетий, выходит из организации 1 января. Это не должно навредить рынку нефти, а вот шанс, что за Катаром последуют другие страны, все же есть, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Страна еще в начале декабря объявила о своем решении, объяснив его желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ).

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов при этом считает, что одним из ключевых аргументов по выходу из международной организации стало эмбарго на торговлю и путешествия в Катар соседними арабскими странами.

"Учитывая политическую напряженность в регионе, выход Катара из ОПЕК не является неожиданной новостью — рано или поздно это случилось (бы)", — констатировал он.

У Катара небольшой вес в организации, страна добывает лишь около 2% от общей добычи ОПЕК, а также напряженные отношения с ее лидерами — Саудовской Аравией. В этих условиях естественно желание страны сосредоточиться в той сфере, где у нее есть лидерство. Тем более, когда этому лидерству начинают угрожать конкуренты, отметил в свою очередь аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

Это событие не окажет сильного влияния на нефтяной рынок как раз в виду скромной добычи в стране, констатировал Меркулов. Выход Катара не отразится в нефтяных котировках и потому, что информация такого рода учитывается игроками заранее, и данный факт уже учтен в ценах рынка, добавил Калачев.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕК

"Развод" Катара с организацией отразится на расчетах стоимости корзины нефти ОПЕК, поскольку сорт нефти Qatar Marine входит в этот расчет. Но изменение не будет значительным, поскольку нефтедобыча Катара невелика, а расчет ведется по средневзвешенным ценам, добавил Калачев.

Полностью исключить того, что некоторые из участников ОПЕК могут покинуть организацию, конечно, нельзя, отметил он также.

Хотя решения ОПЕК+, принимаемые в последние годы, по сокращению, наращиванию и новому сокращению нефтедобычи, подтвердили эффективность организации в качестве важнейшего регулятора рынка, для многих очевидно, что члены организации имеют разный вес, и все в ней определяют лидеры, сказал эксперт.

"Вспомним хотя бы, как весной Саудовская Аравия и Россия начали активно наращивать добычу нефти, не дожидаясь общего решения, которое принималось уже по факту", — добавил эксперт.

ЦЕЛЬ – СПГ

Сейчас Катар занимает первое место в мире по экспорту СПГ. Ранее Катар объявил, что к 2024 году собирается нарастить производство СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год, введя в строй четыре новых производственных линии за счет финансовых ресурсов Qatar Petroleum.

По словам руководителя экономического отдела центра передовых исследований "Мустакбаль" в Абу-Даби Али Салаха, Катар обладает не только огромными запасами природного газа, но и является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире и обладает самым большим в мире флотом танкеров для перевозки СПГ. На сегодняшний день он является лидером отрасли, и на ближайшую перспективу лет в пять вряд ли какая-то страна сможет составить ему весомую конкуренцию.

Если говорить об увеличении производства СПГ в России и выход на этот рынок США, эксперт считает, что Катар может не опасаться их конкуренции в ближайшей перспективе, потому что для серьезного наращивания объемов им необходимо время, и это не произойдет в ближайшем будущем, за это время Катар тоже не будет стоять на месте.

Однако аналитик "Финама" Калачев отмечает, что Катар хоть и находится в лидерах рынка СПГ, но реализуемые в России, Австралии и США СПГ-проекты могут потеснить его.

Эксперт приводит прогнозы развития отрасли. "США уже в следующем году должны выйти на уровень 78 миллионов тонн СПГ в год с перспективой удвоить этот показатель за следующее десятилетие. Австралия планирует производить до 75 миллионов тонн в год к 2020 году. Новые СПГ-проекты "Новатэка" и "Газпрома" должны позволить России выйти на уровень производства СПГ до 80 миллионов тонн к 2030 году", — считает он.

Поэтом, чтобы удержать свои позиции, Катару нужно приложить усилия, отметил эксперт.