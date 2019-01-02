ЕРЕВАН, 2 янв — ПРАЙМ. Внутренний тариф на подорожавший на границе российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика – ЗАО "Газпром Армения", заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра страны Арман Егоян.

В понедельник в "Газпроме" сообщили, что в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за 1 тысячу кубометров вместо прежних 150 долларов.

"Разница в 15 долларов будет возмещена за счет сокращения издержек "Газпром Армения" и повышения эффективности деятельности компании. Вопрос субсидирования не обсуждался и не обсуждается", — сказал Егоян Sputnik Армения.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян также в понедельник заявил, что цена на российский газ для Армении повысится, но на конечном потребителе это не скажется благодаря внутреннему регулированию. По его словам, сохранение внутреннего тарифа не приведет к накоплению долгов и необходимости уступок российской стороне армянских активов.

Цена газа для Армении в 2018 году составляла 150 долларов за тысячу кубометров. Поставщиком газа на внутренний рынок Армении является "Газпром Армения", дочерняя компания "Газпрома". Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года.