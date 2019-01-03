МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером на фоне негативной динамики мировых фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33%, до 54,73 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,05%, до 46,05 доллара за баррель.

Основные фондовые рынки США снижаются на 2,2-2,5% в четверг, европейские индексы — на 0,7-1,7%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно также в "красной зоне". Снижение мировых фондовых бирж в четверг происходит на фоне снижения прогноза выручки американской корпорации Apple.

"Это продолжение волатильности, от которой страдают сырьевые товары, в том числе и нефть. Последние 24 часа также отмечены публикацией слабых экономических данных крупных экономик", — цитирует агентство Рейтер сообщение консалтинговой компании JBC Energy,

Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил ранее в четверг, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре опустился до 54,1% с 59,3% в ноябре. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 57,7%.