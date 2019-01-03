БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв /ПРАЙМ/. Колумбия нарастила экспорт нефти в ноябре 2018 года на 15,9% до 20,4 миллиона баррелей по сравнению с ноябрем предыдущего года, общий объем экспорта страны вырос на 7,9% и составил 3,348 миллиарда долларов, сообщило национальное агентство статистической информации страны.

"В ноябре 2018 года объем экспортных продаж в стране составил 3 миллиарда 348,9 миллиона долларов и увеличился на 7,9% по сравнению с ноябрем 2017 года. Такой результат объясняется в основном ростом внешних продаж топлива и продукции добывающей промышленности – на 19,8%", — отмечает ведомство.

За отчетный период доля топлива и продукции добывающих отраслей в общем объеме экспорта составила 60%, доля сельхозпродукции, напитков и продуктов питания — 16,4%.

Основными направлениями экспорта для Колумбии являются США, Панама, Нидерланды, Эквадор, Испания.