КИЕВ, 4 янв /ПРАЙМ/. Украинская газотранспортная система (ГТС) в 2018 году обеспечила транзит 86,8 миллиарда кубометров природного газа, что на 7,2% меньше, чем годом ранее, говорится в итогах работы ГТС за прошлый год, обнародованных в пятницу компанией "Укртрансгаз".

"Транзит природного газа из РФ в страны ЕС и Молдовы составил 86,8 миллиарда кубометров, что на 6,7 миллиарда кубометров или на 7,2% меньше объемов транзита в рекордном 2017 году", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 1 января 2019 году в подземных хранилищах газа (ПХГ) было накоплено 13,8 миллиарда кубометров газа, что на 6,1% меньше, чем год назад.

В течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период – 9,8 миллиарда кубометров. При этом, по данным "Укртрансгаза", за январь-декабрь 2018 года из ПХГ отобрано 10,6 миллиарда кубометров газа, что на 4,2 миллиарда кубометров, или на 65,6% больше, чем в прошлом году.

Также отмечается, что четвертую зиму Украина не импортирует газ для собственных нужд из РФ. Газ поступал исключительно из стран ЕС. Всего в 2018 году транспортировано 10,6 миллиарда кубометров со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений.

Кроме того, в прошлом году, по данным компании, выросла собственная добыча газа на 0,5%, или на 95 миллионов кубометров, до 20,9 миллиарда кубометров. Потребление голубого топлива в 2018 году выросло на 0,4% по сравнению с 2017 годом и составило 28,5 миллиарда кубометров.