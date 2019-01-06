МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Об этих планах правительства "Российской газете" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Пилотный проект системы запустят в первой половине 2019 года в Северо-Западном федеральном округе.

Эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина. Например, если с НПЗ ушло сто тонн топлива, столько же должно быть разлито по бензобакам. Несоответствие укажет на нарушения. Один из способов произвести фальсификат — подмешать к качественному продукту самодельное топливо с мини-НПЗ. На заправки эти "смеси" поступают уже с легальными документами, отмечает газета.