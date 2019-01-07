ЕРЕВАН, 7 янв /ПРАЙМ/. Вопрос закупки Арменией иранского газа обсуждался ранее и будет обсуждаться в будущем, пока не найдется приемлемое решение, заявил журналистам и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Этот вопрос (закупок газа у Ирана – ред.) рассматривался ранее, рассматривается и будет рассматриваться пока не найдено конкретное и выгодное решение", — сказал Пашинян. Он добавил также, что Ереван продолжает переговоры с российской стороной для достижения долгосрочных решений по тарифу на газ.

Газопровод Иран-Армения был открыт в 2007 году для расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Иранский газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. Соглашение предусматривает, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 миллиардов кубометров природного газа с возможным увеличением срока действия договора на пять лет и общего объема поставок газа до 47 миллиардов кубометров.

"Газпром" 31 декабря сообщил, что в соответствии с подписанным допсоглашением к контракту между "Газпром экспортом" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за 1 тысячу кубометров вместо прежних 150 долларов.

Пашинян в тот же день заявил, что цена на российский газ для Армении повысится, но на конечном потребителе это не скажется благодаря внутреннему регулированию. По его словам, сохранение внутреннего тарифа не приведет к накоплению долгов и необходимости уступок российской стороне армянских активов.

Цена газа для Армении в 2018 году составляла 150 долларов за 1 тысячу кубометров. Поставщиком газа на внутренний рынок Армении является "Газпром Армения", дочерняя компания "Газпрома". Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года. И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян ранее заявлял, что Иран никогда не предлагал Армении газ по более дешевой цене, чем российский.