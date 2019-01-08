МЕХИКО, 8 янв /ПРАЙМ/. Французская компания Maurel&Prom вложит 400 миллионов долларов в развитие добычи нефти в районе Маракайбо в Венесуэле, соответствующее соглашение компания подписала с государственной PDVSA, сообщило правительство страны.

Компании стали партнерами по совместному предприятию PetroRegional del Lago, 60% в которой принадлежит венесуэльской компании, оставшиеся 40% — ее французскому партнеру. Как ожидается, объем добычи СП составит около 70 тысяч баррелей нефти в сутки.

В октябре 2018 года стало известно, что Royal Dutch Shell начала переговоры о продаже своей доли в СП Petroregional del Lago компании Maurel&Prom со штаб-квартирой в Париже. По данным СМИ, в Petroregional Shell столкнулась с серьезными задержками в получении наличных и дивидендов от государства. В 2016 году СП добывало 33 тысяч баррелей нефти в сутки.

Maurel&Prom традиционно фокусируется на Африке, однако в последние годы компания также создала стратегические партнерства с Frontera Energy в Колумбии и Перу.