МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются, продолжая позитивную динамику понедельника, нефтяные котировки поддерживает оптимизм вокруг переговоров США и КНР по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 57,45 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,25% — до 48,64 доллара за баррель.

В понедельник в Пекине официально стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. На фоне ожиданий рынками ослабления напряженности в торговых вопросах между странами цены на нефть получили поддержку, в ходе торгов понедельника рост цен на "черное золото" достигал 3%.

Аналитики отмечают и другие причины, поддерживающие цены на нефть. "Нефтяные цены получили поддержку от сокращения добычи странами ОПЕК и стабилизации фондовых рынков", — рассказал агентству Рейтер инвестиционный аналитик Rivkin Securities Митхун Фернандо (Mithun Fernando).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.