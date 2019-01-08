КАЛИНИНГРАД, 8 янв — ПРАЙМ. "Газпром" обеспечил автономное газоснабжение Калининградской области с моря, сообщил глава компании Алексей Миллер на церемонии запуска в работу СПГ-терминала, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую Вы ставили — обеспечить гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря — выполнена", — сообщил Миллер.

Путин во вторник ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

Как ранее уточнили в пресс-службе Кремля, "этот реализованный "Газпромом" альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области — с помощью сжиженного природного газа, доставляемого по морю, — повысит энергетическую безопасность региона, учитывая особенность его расположения".

До начала эксплуатации этого морского терминала "Газпром" мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу "Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград".