МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Калининградская область сейчас получает газ полностью от СПГ-терминала, поставок через Литву нет, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на церемонии запуска терминала.

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Калнас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", — сообщил Миллер.

"Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 миллиона кубометров газа. Годовая производительность терминала такова, что она позволяет удовлетворить и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области", — отметил глава "Газпрома".