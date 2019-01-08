МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 1%, восстановление фондовых рынков на фоне торговых переговоров США и КНР поддерживает нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,5% — до 58,19 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,4% — до 49,2 доллара за баррель.

В понедельник удорожание нефти достигало 3% на фоне начала торговых переговоров США и КНР в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения.

При этом биржи Европы, которые в понедельник закрылись в минусе, во вторник перешли к росту на оптимизме вокруг переговоров между двумя странами. Фьючерсы на фондовые индексы США также демонстрируют рост, в свою очередь это поддерживает стоимость нефти.

В истории торгового конфликта между странами могут быть новые повороты, и повышение импортных пошлин США на китайские товары с марта не исключено, считает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga). "Однако на данный момент преобладает оптимизм", — отметил эксперт.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.