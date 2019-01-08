МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Турция в декабре возобновила закупки иранской нефти после паузы в ноябре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные торговых источников.

"Импорт (иранской нефти в Турцию — ред.) был равен нулю в ноябре. Но в декабре Турция получила поставки иранской нефти с двух танкеров, объем которых был равен 54 тысячи баррелей в сутки", — сообщило агентство.

Агентство добавляет со ссылкой на источники и данные Refinitiv Eikon, что в январе Турция также намерена получить иранскую нефть с танкера Sinopa.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

В рамках предоставленного Турции исключения страна может импортировать 3 миллиона тонн нефти в год, или 60 тысяч баррелей нефти в день. При этом до объявления Вашингтоном о восстановлении санкций Турция закупала около 200 тысяч баррелей иранской нефти в день.