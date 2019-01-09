ВАРШАВА, 9 янв — ПРАЙМ. Польская энергетическая компания PGNIG снизила в 2018 году импорт газа из России на 6,4% и одновременно увеличила импорт сжиженного газа на 58%, говорится в сообщении компании.

"Доля импорта газа из России в общем объеме импорта снизилась в 2018 году до менее чем 67%. Доля импорта СПГ увеличилась до более чем 20%", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что в 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году (на 6,4%). Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров по сравнению с около 9,66 миллиарда в 2017 году.

При этом импорт СПГ (из Катара, Норвегии и США) в 2018 году увеличился почти на 1 миллиард кубометров (+ 58,2%) и достиг более 2,71 миллиарда (после регазификации) по сравнению с 2017 годом, когда приблизительно 1,72 миллиарда кубов СПГ было импортировано (после регазификации).

Следовательно, в 2018 году импорт с восточного направления составил 66,8% от всего объема импорта PGNiG (против 88,9% в 2016 году). Импорт СПГ составил более 20% от объема импорта (в 2016 году — 8,4%). Оставшийся объем покрывается за счет импорта с западного и южного направлений.

В течение 2018 года PGNiG импортировала в Польшу около 13,53 миллиарда кубов природного газа. Согласно внутреннему прогнозу, добыча составила 3,8 миллиарда кубометров.