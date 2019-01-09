МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия повысила оценку доказанных запасов нефти и газа в стране, сообщает саудовское агентство SPA.

"Сегодня министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии объявило о пересмотре оценки доказанных запасов нефти и газа в королевстве в сторону повышения после независимой сертификации запасов нефти и газа на территории концессии (государственной нефтяной компании — ред.) Saudi Aramco", — сообщает агентство.

Оценку провела независимая консалтинговая компания в области нефтегазодобычи DeGolyer and MacNaughton (D&M).

Согласно результатам аудита, общие доказанные запасы нефти и газа в концессионной зоне Саудовской Аравии на конец 2017 года составили 263,2 миллиарда баррелей нефти и 319,5 триллиона стандартных кубических футов газа. Ранее сообщалось о запасах в 261 миллиард баррелей нефти и 302,3 триллиона стандартных кубических футов газа.

Таким образом, с учетом запасов королевства на совместных с Кувейтом нефтяных месторождениях, общие доказанные запасы нефти и газа на конец 2017 года составили около 266,1 миллиарда баррелей нефти и 324,4 триллиона стандартных кубических футов газа.

"Эта сертификация подчеркивает, что каждый баррель, который мы производим, является самым прибыльным в мире, и мы считаем, что Saudi Aramco является самой ценной и важной компанией в мире", — приводятся в сообщении слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.