МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Невзирая на мораторий, заключенный между нефтяниками, Минэнерго и ФАС, цены на бензин с начала года активно пошли вверх. По данным Российского топливного союза (РТС), стоимость топлива на АЗС крупных нефтекомпаний с 1 января выросла на 60-79 копеек. Аналогичные данные обнародовала и Московская топливная ассоциация – цены на заправках в столице с начала года увеличились в среднем на 50 копеек, до 46,84 рубля за литр.

По оценке президента РТС Евгения Аркуши, это находится в оговоренных с правительством пределах. Он напомнил, что нефтяникам с учетом повышения НДС с 18 до 20% на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака осенью прошлого года было разрешено увеличить розничные цены на топливо с начала года не более чем на 1,7% от уровня "заморозки", чем компании и воспользовались.

Опрошенные "Прайм" эксперты также называют рост цен на бензин ожидаемым. Он объясняется, как было сказано выше, повышением НДС и ростом акцизов на бензин с 1 января текущего года. "Теперь мы наблюдаем рост, как раз укладывающийся в обозначенный уровень: с начала года рост составил примерно 60-79 копеек на АЗС ВИНК", — говорит директор Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Андрей Быстров.

"Учитывая, что акцизная политика меняться не будет, а индексация в рамках налогового маневра состоится, это неудивительно", — согласен руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Внепланового снижения акцизов, как это было в прошлом году, пока не ожидается, а сам по себе налоговый маневр подразумевает их индексацию, равно как и обнуление экспортной пошлины к 2024 году. В этих условиях становится выгодно экспортировать топливо, что, в свою очередь, создает дефицит на внутреннем рынке.

Не исключено, что по итогам января рост цен окажется выше оговоренного. Точно можно будет это узнать, опираясь на понедельную, а затем и помесячную статистику Росстата. В этом случае компании вынуждены будут притормозить подорожание. В противном случае может быть реализовано введение заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов. Это остается сдерживающим фактором, полагает эксперт.

ЦЕНОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Согласно договоренностям, которые были подписаны в начале ноября 2018 года, после январского скачка розничные цены на бензин и дизельное топливо плавно вырастут на 4-4,6%. С 1 февраля будет происходить равномерная индексация таким образом, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

По мнению Быстрова, после январского подорожания правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем и мировом рынке нефтепродуктов. Одним из главных инструментов корректировки цен является демпфирующий механизм, призванный сглаживать резкие колебания.

"Демпфер" будет применяться, пока оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс 10%. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой, пояснил эксперт.

При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству. На 2019 год базовый уровень для бензина — 50,4 тысячи рублей за тонну, дизтоплива — 45 тысяч рублей.

По мнению Пасечника, не исключено, что сроки соглашения между властями и нефтяниками будут пролонгированы, или оно вовсе окажется бессрочным. Возможно также, что изменению подвергнется и сам налоговый маневр, являющийся основной причиной подорожания бензина. Его могут растянуть на более долгий срок или вовсе сделать бессрочным.

Глобально же высокий уровень картелизации и олигополии, когда рынок фактически поделен между несколькими компаниями, никуда не делся, поэтому ждать снижения цен в обозримой перспективе не следует, а вот расти они точно будут, уверен представитель ФНЭБ.

ПРОТЕСТОВ НЕ БУДЕТ

Впрочем, к всплеску социального недовольства по французскому образцу рост цен на бензин не приведет, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Во-первых, правительство способно контролировать рост цен и не допустит существенного роста. Меры на опережение помогли избежать "французского сценария" заранее", — полагает он.

В целом эксперты уверены, что рост цен на бензин не окажет значимого влияния на инфляцию и не приведет к росту социальной напряженности в обществе. "По нашим оценкам, общий разовый вклад увеличения ставки НДС на инфляцию составит около 1-1,2 п. п. с конца 2018 по начало 2019 года", — говорит аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

Между тем, именно резкое ухудшение уровня жизни является спусковым крючком социального взрыва. Но и здесь у России традиционно свой путь. "Наш гражданин, в отличие от французского, не камень пойдет искать, а дополнительный доход. И, наконец, видя действия правительства по регулированию цен, люди не видят в правительстве врага, а значит, не будут выступать против власти", — заключил Журавлев.