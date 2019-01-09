МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не отмечает роста цен на бензин в РФ с 1 января выше 1,7%, как и обговаривалось в соглашении с нефтяными компаниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В ряде регионов зафиксирован рост цен на бензин в размере не более чем на 1,7%",- сообщили в ФАС.

Как подчеркнул начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин, такая динамика цен укладывается в договоренности между правительством и нефтяниками.

"Преимущественно рост цен произошёл в регионах европейской части России. В Сибири и на Дальнем Востоке изменений практически не наблюдается. Кроме того, в ряде регионов в конце 2018 года отмечается снижение цены (например, в Иркутской области и Забайкалье). Крупные вертикально-интегрированные компании обосновывают повышение цен увеличением НДС. Иных причин и предпосылок для повышения цен ФАС России не видит",- сообщили в ФАС.

В конце октября прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).