МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 4%, трейдеры оценивают заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна уже сократила добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.39 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,04% — до 61,09 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,44%, до 51,99 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель рос более чем на 5%.

Ранее в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что королевство сократило добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей. При этом по условиям сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день от уровня октября 2018 года — до 10,311 миллиона баррелей в день.

Помимо этого поддержку нефтяным котировкам оказали новости о сокращении запасов нефти в США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей.

"Мы не прогнозируем крупного наращивания добычи нефти в первом квартале (2019 года — ред.), ожидаем достаточно сбалансированный рынок", — рассказал газете The Wall Street Journal глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell). По его словам, сокращение добычи странами ОПЕК+ и замедляющийся рост производства "черного золота" в США помогут сбалансировать рынок.