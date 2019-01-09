МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) положительной динамикой, кроме расписок ВТБ, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,99%, до 6,32 доллара, "Лукойла" — на 0,86%, до 75,38 доллара, "Новатэка" — на 0,29%, до 174,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,66%, до 4,79 доллара, "Газпром нефти" — на 1,53%, до 26,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,69%, до 19,83 доллара, НЛМК — на 2,6%, до 22,9 доллара, "Северстали" — на 2,24%, до 14,6 доллара.

Бумаги ВТБ сохранили цену предыдущего закрытия в 1,18 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,83%, до 12,05 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,2%, до 16,8 доллара.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 1,35%, до 13,89 доллара, "Ленты" — на 1,6%, до 3,18 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" увеличилась на 0,98%, достигнув 2,48 доллара.