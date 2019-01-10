МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" получил промышленный приток нефти в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"ПАО "Лукойл" успешно завершило испытание четвертой скважины в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в южном Ираке. В результате испытаний получен промышленный приток безводной нефти, тем самым подтверждена текущая геологическая модель месторождения Эриду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что геологоразведочные работы на Блоке 10 продолжаются. В частности, планируется бурение и испытание еще нескольких оценочных скважин, а также завершение сейсморазведочных работ 3D и 2D в южной и центральной части блока.

"Лукойл" работает в Ираке на двух проектах: "Западная Курна-2" и "Блок 10", право на геологоразведку и последующую разработку которого получил совместно с японской Inpex в 2012 году. Доли в проекте распределены следующим образом: "Лукойл" — 60% (оператор), Inpex — 40%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная South Oil Company. Сервисный контракт подписан на 25 лет с возможным продлением на пять лет.