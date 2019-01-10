МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Добыча газа в РФ в 2018 году выросла примерно на 5% — до рекордных 725 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче – 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году", — сказал министр.

Он отметил, что в 2018 году, в частности, была введена в эксплуатацию третья очередь Бованенковского месторождения.

Новак также сообщил, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году – до 556 миллионов тонн. "Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русское, Тагульское, Куюмбинское – Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ", — рассказал министр.

По его словам, экспорт газа из РФ вырос в 2018 году на 20 миллиардов кубометров по сравнению с 2017 годом — до 225 миллиардов кубометров, поставки трубопроводного газа выросли на 4,1%, СПГ — на 70%.

При этом поставки трубопроводного газа на экспорт в 2018 году выросли на 4,1% по сравнению с 2017 годом, отметил министр.

"Причём хотел бы обратить внимание, что отмечается рост и трубопроводных поставок на 4,1%, и, конечно, в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей — завода "Ямал СПГ", было введено две очереди по 5,5 миллиона тонн — общий объём экспорта сжиженного природного газа увеличился на 70%, составил почти 26 миллиардов кубических метров газа. То есть это направление активно развивается", — сказал он.

В конце декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания в 2018 году поставит в дальнее зарубежье более 201 миллиарда кубометров газа.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров.