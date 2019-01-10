МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" продолжает строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозы санкций со стороны США против европейских партнеров российской компании. Представитель оператора проекта — Nord Stream 2 — Йенс Мюллер заявил, что проложено уже более 400 километров морского участка газовой магистрали. В очередной раз была выражена уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" к концу 2019 года. Успешная реализация проекта обеспечит диверсификацию маршрутов поставок российского природного газа в Европу.

БЕССИЛЬНАЯ ЗЛОБА ВАШИНГТОНА

По мере строительства газопровода нарастает давление на участников и сторонников "Северного потока-2" со стороны США и их европейских клевретов. В западных СМИ сейчас циркулируют слухи об изменении отношения Ангелы Меркель к проекту "Северный поток-2" из-за давления со стороны США и ряда стран Восточной Европы во главе с Польшей. Германский канцлер является сторонником прямых поставок газа из России в Германию, поскольку потребности Европы в газе растут. Американский СПГ не может стать альтернативой российскому трубопроводному газу – прежде всего по экономическим соображениям. Рост производства СПГ в США не означает, что он станет дешевле для европейских потребителей.

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью агентству Bloomberg заявил, что "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим проектом. "Вместе с российским газом по трубам придет российское влияние… Сейчас не время поощрять Москву", — сказал Гренелл.

Вашингтон намерен усиливать давление на участников и сторонников "Северного потока-2", поскольку строительство газопровода успешно продолжается.

В декабре Палата представителей США приняла резолюцию против проекта, в который он был назван "огромным шагом назад в деле обеспечения европейской энергетической безопасности и ударом по интересам США". Резолюция призывает президента Трампа использовать все имеющиеся средства для поддержки энергетической безопасности Европы, проводить политику диверсификации с целью уменьшения зависимости от России.

В июле прошлого года во время проведения саммита НАТО Трамп неприкрыто грозил европейским союзникам торговой войной, если они не увеличат закупки американского СПГ. Источники газеты Handelsblatt в германском правительстве сообщили о готовности Вашингтона наложить санкции на швейцарскую Allseas, суда-трубоукладчики которой используются для строительства морского участка "Северного потока-2". Кроме того, санкциям могут подвергнуться партнеры "Газпрома" — Wintershall и Uniper – крупнейшие энергетические компании Германии.

Самым ярым сторонником использования санкций против германских компаний является американский посол Гренелл.

ЕВРОПА ИДЕТ НА УСТУПКИ, НО АЛЬТЕРНАТИВЫ "ГАЗПРОМУ" НЕТ

Угрозы Трампа возымели определенный эффект. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на словах согласился покупать больше СПГ из США, но твердых обещаний не дал. "Растущий экспорт СПГ из США, если цена конкурентная, может играть все более значительную, стратегическую роль в обеспечении газом ЕС", — заявил главный европейский комиссар.

Германия планирует строительство первого терминала для приема СПГ недалеко от Гамбурга, в устье реки Эльба – явная уступка требованиям Трампа, озабоченного сотрудничеством между Берлином и Москвой в энергетической сфере. Мощность терминала может составить до 8 млрд куб. м/г (после регазификации) – незначительный объем по сравнению с поставками "Газпрома". По предварительным данным, в прошлом году Германия импортировала более 55 млрд куб. м российского газа.

Европейские терминалы в прошлом году были загружены менее чем на 30%, поэтому необходимости в строительстве терминала под Гамбургом нет. Германия могла бы получать необходимые объемы газа через СПГ-терминалы, расположенные в соседних странах – Нидерландах и Бельгии.

Согласно прогнозу Форума стран-экспортеров газа (GECF), нетто-импорт природного газа в Европу увеличится с 278 млрд куб. м в 2017 году, до 350 млрд куб. м в 2020 году, а в 2040 году возрастет до 440 млрд куб. м.

Согласно прогнозам GECF, спрос на природный газ в Европе вырастет с 538 млрд куб. м в 2017 году до 573 млрд куб. м в 2040 году, а добыча продолжит снижаться – прежде всего на некогда гигантском месторождении Гронинген в Нидерландах.

В прошлом году объем поставок американского газа в Европу сократился примерно в два раза по сравнению с 2017 годом, когда объем поставок составил 360 млн куб. м (после регазификации).

ШАНТАЖ ПО-КИЕВСКИ

Россия сокращает транзит газа через Украину, но объем поставок все еще очень значительный. Согласно статистике "Укртрансгаза", в прошлом году транзит российского газа через Украину снизился на 6,7 млрд куб. по сравнению с 2017 годом – до 86,8 млрд куб. м.

При этом поставки "Газпрома" за рубеж увеличились. По словам главы компании Алексея Миллера, в 2018 году экспорт в страны дальнего зарубежья составил 201 млрд куб. м. Сокращение поставок через Украину на фоне роста экспорта произошло благодаря загрузке газопровода "Северный поток" сверх его номинальной мощности 55 млрд куб. м/г.

В этом году "Газпром" планирует начать поставки по одной из веток газопровода "Турецкий поток", транзит через Украину сократится еще больше.

В случае успешного завершения проекта "Северный поток-2", транзит снизится до объемов, при которых эксплуатация ГТС Украины становится нерентабельной.

Надежды на быстрое увеличение собственной добычи и превращение Украины в страну-экспортера газа, как обещал премьер Владимир Гройсман, оказались несбыточными. Добыча газа на Украине в 2018 году выросла всего на 0,3% по сравнению с прошлым годом, составив 20,89 млрд куб. м. При этом расходы на разведочное и эксплуатационное бурение выросли в разы.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире одного из киевских каналов признал, что стоимость ГТС Украины уменьшится после строительства обходных газопроводов. Существующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" заканчивается 31 декабря 2019 года. После прекращения действия контракта ГТС Украины превращается в груду зарытого металлолома.

Для сохранения транзита "Нафтогаз" готов отказаться от иска почти на $12 млрд к "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде, если российская компания заключит новый долгосрочный транзитный контракт. Украинская компания считает, что тариф на транзит российского газа в существующем контракте является заниженным, и хочет заставить "Газпром" возместить потери в судебном порядке.

"Мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы — ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться", – сказал Коболев.

Желание киевского режима получить "компенсацию" от "Газпрома" при помощи ЕС выглядят как шантаж. Когда прекратился экспорт российской нефти через Вентспилс, латвийское правительство также хотело заставить Москву возместить потери, используя структуры ЕС, но безрезультатно.

Россия намерена довести строительство "Северного потока-2" до конца, несмотря на противодействие Вашингтона и его приспешников. На Востоке в таких случаях говорят: "Собака лает, караван идет".