КИЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Киев готов участвовать в конструктивном диалоге в ходе трехсторонних переговоров по газу, но будет настаивать на закупке транзитного газа на восточной границе Украины, заявил глава МИД Павел Климкин.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что трехсторонние переговоры по газу на политическом уровне с Россией и Украиной пройдут в Брюсселе 21 января.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2017 года заявил, что страна намерена с помощью ЕС добиться изменения в организации транзита – чтобы европейские страны покупали российский газ не на западной границе Украины, а на восточной. В октябре 2017 года украинский вице-премьер Владимир Кистион сказал, что Киев может вернуться к закупкам газа в России, если точка учета транзитного газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, однако, отмечал, что министерство считает нецелесообразным изменение организации транзита российского газа в Евросоюз. "Газпром" заявлял, что вопрос о точках сдачи транзитного российского газа касается только европейских клиентов компании по долгосрочным контрактам.

"Мы готовы участвовать в конструктивном диалоге, но он должен базироваться на очень четких условиях, и самые необходимые из этих условий заключаются в распространении европейских правил, чтобы иметь четкую, эффективную и прозрачную предпосылку для будущего транзита", — заявил на брифинге в четверг Климкин, слова которого передает агентство УНИАН.

Он добавил, что позиция Киева по транзиту газа через украинскую территорию и относительно европейской энергетической безопасности прозрачна. "Мы готовы взять на себя все соответствующие правила ЕС для нашей газовой транзитной системы. Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии", — сказал Климкин.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля 2018 года в Берлине. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.