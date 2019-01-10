КИЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украина" закупает услуги юридических советников по переговорной процедуре для сопровождения судебных процессов в 2019 году против России по делу об активах в Крыму, сообщает пресс-служба компании в четверг.

В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против РФ относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".

В компании отметили, что убытки группы "Нафтогаз" в результате "оккупации Крыма" и дальнейшей экспроприации активов оцениваются в более 5 миллиардов долларов. Интересы "Нафтогаза" в иске против РФ о возмещении убытков представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP.

"В мае 2018 года в Гааге завершились устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности в этом арбитражном деле. Вопрос убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения по юрисдикции и ответственности. Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года. Ожидаемая стоимость закупки услуг Covington & Burling LLP на 2019 составляет 5,9 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, предприятие обеспечивает транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение в Глебовском подземном хранилище на полуострове.