МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Норвегия будет претендовать на долю в нефтегазовых месторождениях, обнаруженных Россией на границе этих стран в Баренцевом море, передает агентство Рейтер слова главы Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) Бенте Ниланд.

"Допустим, они начали бурение вблизи границы, и это трансграничное месторождение, тогда, конечно, Норвегия хотела бы получить ресурсы, которые ей принадлежат", — сказала агентству глава NPD Бенте Ниланд. Она добавила, что то же самое касается границы с Великобританией и Данией.

По словам Ниланд, любые нефтегазовые находки России на границе могут спровоцировать политические дебаты в Осло. Агентство отмечает, что разведка большинства районов может быть сопряжена с трудностями, учитывая климатические обязательства Норвегии и противодействие со стороны различных экологических организаций и некоторых политических партий.

В 2010 году РФ и Норвегия подписали соглашение о разделе так называемой "серой зоны" в Баренцевом море, оно вступило в силу в июле 2011 года. Переговоры о разграничении морских пространств между РФ и Норвегией начались еще в 1970 году, и подписанное соглашение дало возможность России и Норвегии беспрепятственно осваивать часть арктического шельфа.