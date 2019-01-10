КАЛИНИНГРАД, 10 янв /ПРАЙМ/. "Газпром" увеличит поставки трубопроводного газа в Калининградскую область до 3,2 миллиарда кубометров к лету 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального инвестиционного совета.

Президент РФ Владимир Путин 8 января дал старт на ввод в эксплуатацию терминала по приему сжиженного природного газа и плавучей регазификационной платформы. Проект, реализованный ПАО "Газпром", является альтернативным вариантом газоснабжения региона и направлен на повышение его энергетической безопасности. Мощность терминала – 2,7 миллиарда кубических метров газа в год полностью покрывает потребности региона (по итогам 2018 года регион потребил около 2,6 миллиарда кубометров).

"ПАО "Газпром" увеличит поставки трубопроводного газа в Калининградскую область до 3,2 миллиарда кубометров в год к лету 2019 года с последующим наращиванием поставок до 2025 года, для обеспечения растущих потребностей экономики региона", — сообщил губернатор.

Он отметил, что введенная инфраструктура гарантирует надежный альтернативный вариант газоснабжения региона, сводит к нулю зависимость от транзитных поставок газа. Построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости, полностью покрывает все потребности Калининградской области в газе без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств.

"Мы чувствуем себя в безопасности и ни от кого не зависим, при этом, конечно, мы будем пользоваться всеми теми правильными и нормальными экономически обоснованными путями получения газа, которые сейчас у нас присутствуют. Но мы с вами видим, что в последнее время, к сожалению, в международной политике экономические интересы начинают проигрывать сиюминутным политическим амбициям отдельных лидеров", — добавил Алиханов по итогам инвестсовета.

Калининградская область снабжается газом по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в самый западный регион РФ. По поручению президента РФ был реализован проект по обеспечению полной энергетической безопасности региона. Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" перевозит сжиженный природный газ, переводит его из жидкого состояния в газообразное. Затем газ направляется в существующую газотранспортную систему через построенный 13-километровый газопровод, далее поставляется потребителям или закачивается в подземное газовое хранилище.