БЕРЛИН, 10 янв /ПРАЙМ/. "Северный поток-2" не является проектом лишь Германии и РФ, вопросы европейской энергополитики должны решаться в Европе, а не в США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в четверг на традиционном новогоднем приеме "Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики".

"То, насколько велик скепсис наших партнеров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг "Северного потока-2", их озабоченность мы воспринимаем всерьез. Но это не меняет ничего в нашей позиции, что "Северный поток-2" не представляет собой исключительного германо-российского пути. Об этом мы говорим критикам проекта в Европе, а также в Вашингтоне", — сказал Маас.

Он добавил, что "вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США".

"Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.