МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, так как инвесторы извлекают прибыль после удорожания сырья на 5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% — до 61,34 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,19%, до 52,26 доллара за баррель.

По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), чьи слова приводит агентство Рейтер, отсутствие каких-либо прорывов в разрешении торгового конфликта между США и Китаем по итогам переговоров между странами подтолкнуло инвесторов в получению прибыли после ралли среды.

Министерство коммерции КНР в четверг сообщило, что Китай и США в ходе переговоров 7-9 января провели обстоятельный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, повысили уровень взаимопонимания и договорились поддерживать тесный контакт. Однако никаких подробностей достигнутых договоренностей стороны не озвучили.

Кроме того, давление на котировки нефти оказывают данные минэнерго США о меньшем, чем ожидалось, снижении запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 января уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,4 миллиона баррелей, до 439 миллионов баррелей.