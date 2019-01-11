МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) завершила сделку по покупке у Chevron 40-процентной доли в одном из крупнейших месторождений углеводородов на британском шельфе Северного моря — Rosebank, говорится в сообщении Equinor.

"Equinor и Chevron завершили сделку,… согласно которой Equinor приобретает у Chevron долю в 40% в проекте Rosebank на западе Шетландского региона на континентальном шельфе Великобритании", — говорится в релизе. О сделке было объявлено 1 октября 2018 года.

Rosebank укрепляет портфель компании в Великобритании, где Equinor уже разрабатывает месторождение Mariner, промышленная добыча на котором, как ожидается, начнется в первой половине 2019 года, отмечается в сообщении.

Месторождение Rosebank находится в 130 километрах от Шетландских островов, его запасы оцениваются в 300 миллионов баррелей нефти. Другими участниками проекта являются Suncor Energy и Siccar Point, которые ищут покупателей как минимум на половину своих долей в проекте. В случае принятия окончательного инвестрешения по разработке месторождения в 2019 году, добыча на нем может начаться в 2024 году.

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия. Equinor является крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в Великобританию.