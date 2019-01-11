МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Компания Lukoil Upstream production Nigeria LTD вошла в список аффилированных лиц "Лукойла", следует из документа компании.

Изменения были внесены 19 декабря 2018 года.

В конце ноября глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что компания рассматривает вхождение в проект итальянской Eni в Нигерии. Кроме того, Алекперов сообщал, что "Лукойл" совместно с компанией Chevron реализует опцион по блоку 132.

В сентябре 2014 года "Лукойла" вошел в глубоководный проект на блоке "OML-140" на шельфе Нигерии в Западной Африке. Блок площадью более 1,2 тысячи квадратных километра расположен в акватории Нигерии в Гвинейском заливе, в 135 км от побережья. Глубина моря на территории блока варьируется от 1,2 до 2 тысяч квадратных километров.

В июне 2009 года была выдана лицензия на разработку блока сроком на 20 лет. Оператором проекта является компания Chevron (Star Ultra Deep Petroleum). Участники: нигерийская госкомпания NNPC — 30%, Star Ultra Deep Petroleum (STAR) — 27%, ONG — 25% и "Лукойл" — 18%. На блоке открыто месторождение Nsiko и выделен ряд перспективных структур.