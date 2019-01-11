ДУБАЙ, 11 янв /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия завершила тендер на строительство первой в королевстве крупной ветровой электростанции мощностью 400 МВт, сообщает в пятницу эмиратское издание Arabian Business.

Согласно заявлению министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, контракт стоимостью 500 миллионов долларов будет подписан с консорциумом французской EDF Energies Nouvelles и эмиратской Masdar. При этом заявленная стоимость киловатт-часа ветровой энергии является рекордно низкой для проектов такого типа в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В 2017 году Саудовская Аравия запустила стратегию по развитию возобновляемых источников энергии с целью увеличения их доли до 10 процентов к 2023 году. Для этого планируется осуществить 30 проектов солнечных и ветровых электростанций по всей стране общей мощностью 9,5 ГВт.