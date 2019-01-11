МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% в пятницу вечером на фоне негативной динамики мировых фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,29% — до 60,27 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,17%, до 51,45 доллара за баррель.

Падение нефтяных цен происходит на фоне негативной динамики фондовых рынков. Основные фондовые индексы США торгуются в "красной зоне" в пятницу, торговые площадки Европы закрылись снижением на 0,3-0,5%. Ранее на этой неделе рынки позитивно реагировали на переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам.

"Некоторая поддержка, которую нефтяные цены получили ранее, похоже, исходила от фондового рынка. Сейчас я думаю, что цены на нефть находятся в состоянии ожидания… следующего драйвера", — считает аналитик Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian), мнение которого приводит агентство Рейтер.

При этом нефть почти не отреагировала и на статистику буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 11 января, уменьшилось на четыре, до 873 единиц.