КАИР/МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Сильный пожар вспыхнул в резервуаре одного из нефтеперерабатывающих заводов в городе Аден на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости местный источник.

"Звуки взрыва были слышны незадолго до того, как стало видно языки пламени, поднимающиеся от трубы для транспортировки нефти на нефтеперерабатывающем заводе эль-Бурайка, он распространился на один из резервуаров", — заявил источник.

Он добавил, что пожарные продолжают тушить огонь. Команда пожарных также занимается охлаждением другого резервуара, чтобы предотвратить распространения огня.

Телеканал Al-Arabia сообщил, что причины пожара в одном из нефтяных резервуаров в Адене на данный момент не ясны.