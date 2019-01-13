САМАРКАНД, 13 янв — ПРАЙМ. Доходы Афганистана от транзита по газопроводу Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) могут составить до 1 миллиарда долларов в год, сообщил РИА Новости в воскресенье участник делегации Туркмении на министерской конференции "Индия – Центральная Азия".

В воскресенье в Самарканде открылась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате диалога "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана.

"Газопровод (ТАПИ) обеспечит поступление в казну Афганистана не менее 1 миллиарда долларов ежегодно только за транзит газа по его территории", — сказал собеседник агентства в кулуарах встречи. По его словам, важным компонентом проекта является его социальная составляющая – газопровод создаст в самом Афганистане 12 тысяч рабочих мест.

"Работа по практическому осуществлению проекта находится в активной фазе. Подписаны все необходимые соглашения и другие документы", — добавил источник.

Строительство газовой магистрали ТАПИ, протяженностью 1814 километров, стартовало 13 декабря 2015 года на территории Туркмении. Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет 214 километров. Годовая мощность газопровода составит 33 миллиарда кубометров. Сдать его в эксплуатацию, включая вспомогательную наземную инфраструктуру, планируется в декабре 2019 года. Как считают эксперты, реализация проекта ТАПИ позволит Туркмении диверсифицировать свой газовый экспорт, а Афганистану, Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.